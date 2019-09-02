Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Каратели истории"

Великая отечественная давно отгремела, но теперь бой идёт за память о ней. О тех, кто хранит правду о той войне и тех, кто хочет её переписать – специальный репортаж Петра Любимова "Каратели истории" - смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".