Великая отечественная давно отгремела, но теперь бой идёт за память о ней. О тех, кто хранит правду о той войне и тех, кто хочет её переписать – специальный репортаж Петра Любимова "Каратели истории" - смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Каратели истории"
11:55
- понедельник
- 02 сентября 2019
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