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В Госдепе оправдались за удары по Идлибу

11:48
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Самолеты США провели атаку в накануне днем

В Госдепартаменте США заявили, что удары американской авиации в провинции Идлиб, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям, были  "точным и целенаправленным" ответом террористам, представляющим угрозу гражданам Соединенных Штатов.

Авиаудары США по Сирии привели к многочисленным жертвам
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В Вашингтоне утверждают, что их целью был пункт управления запрещённой в нашей стране группировки "Аль-Каида", пишет "Газета.Ru". Американские самолеты провели атаку в воскресенье днем, подвергнув опасности мирное население.

В нашем Минобороны заявили, что  Пентагон нарушил договорённости, не предупредив о своих планах Россию и Турцию, тем самым не позволил организовать гуманитарные коридоры для вывода людей. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что своими действиями США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений и вовсе сорвали его. Но, несмотря на это, сирийская правительственная армия соблюдает введённый по инициативе России и Турции мораторий на боевые действия.

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