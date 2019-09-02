В Госдепе оправдались за удары по Идлибу

Самолеты США провели атаку в накануне днем

В Госдепартаменте США заявили, что удары американской авиации в провинции Идлиб, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям, были "точным и целенаправленным" ответом террористам, представляющим угрозу гражданам Соединенных Штатов.

В Вашингтоне утверждают, что их целью был пункт управления запрещённой в нашей стране группировки "Аль-Каида", пишет "Газета.Ru". Американские самолеты провели атаку в воскресенье днем, подвергнув опасности мирное население.

В нашем Минобороны заявили, что Пентагон нарушил договорённости, не предупредив о своих планах Россию и Турцию, тем самым не позволил организовать гуманитарные коридоры для вывода людей. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что своими действиями США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений и вовсе сорвали его. Но, несмотря на это, сирийская правительственная армия соблюдает введённый по инициативе России и Турции мораторий на боевые действия.