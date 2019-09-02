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Премьер Украины разъезжает на самокате по коридорам правительства (видео)

11:58
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Так чиновник преодолевает расстояния между кабинатами

2 сентября на Украине не только первоклассники впервые сядут за парты, на заседание в новом составе соберется кабинет министров страны. И, как выяснилось, общего с  учениками  у чиновников довольно много. Премьер-министр катается по коридорам дома правительства на самокате, а глава Минобразования и науки публикует тексты, за которые в школе бы поставили твердую двойку.

Представители команды Зе не раз подчеркивали, что любят общаться с народом Украины через интернет. Вот и новый премьер-министр в честь начала учебного года решил записать видеообращение для школьников. Правда, подумал, что просто стоять перед камерой слишком скучно. Поэтому прокатился с ветерком по коридорам украинского правительства. Это же так современно - разъезжать на электросамокате. Парковать такое средство передвижения явно удобнее, да и время экономится.

Возникает вопрос: будет ли правительство Украины работать эффективнее, если всем раздать электросамокаты. Владимир Зеленский пока предпочитает вместо решения внутренних проблем, налаживать международные связи, передает "ТВ Центр". Накануне в Польше он встречался с вице-президентом США Майком Пенсом. Как всегда, говорили долго и, по заверению обеих сторон, продуктивно. Белый дом вновь пообещал поддержку и сотрудничество. Отношения между Украиной и США еще никогда не были крепче, заявил Майк Пенс.

"Я могу заверить вас, что мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", - указал он.

Признания в вечной дружбе и сотрудничестве, впрочем, прошли без Дональда Трампа - он остался в Штатах. От американского президента Зеленский получил своеобразный "привет" - одобрение его успешного политического старта. Но, кажется, этот диалог волнует только официальный Киев. У народа Украины совсем другие приоритеты. В Сети набирает обороты очередной скандал на почве украинского языка. Причем, в эпицентре оказалась ни много ни мало новый министр образования. Анна Новосад поделилась со своими подписчиками планами на будущее. Только вот текст пестрит грамматическими и синтаксическими ошибками, что в принципе недопустимо для человека в такой должности. Пользователи пришли ей на помощь и любезно исправили некоторые перлы.

Именно 2 сентября, в первый день нового учебного года, за парты сядет и обновленный кабинет министров. Одно дело использовать прогрессивные технологии, а другое дело - реально заниматься ситуацией в стране. Пока, по всей видимости, ничего не меняется.

Александра Сергомасова, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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