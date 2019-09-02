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В США начали эвакуацию из-за разрушительного урагана "Дориан"

11:47
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Скорость ветра - 300 километров в час

К побережью США приближается мощный ураган "Дориан". Власти сразу трех восточных штатов объявили принудительную эвакуацию жителей - это около миллиона человек. Дориан уже достиг максимальной - пятой - категории.
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Сорванные крыши домов, перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья. В интернете сотни видеороликов, на которых Багамские острова уже совсем не похожи на привычный глазу "райский уголок" планеты, передает "ТВ Центр".

На кадрах из космоса — виновник разрушений. Зародившийся в Атлантическом океане ураган "Дориан". Накануне он достиг максимально возможной пятой категории. И сейчас направляется к восточному побережью Соединенных Штатов, до которого менее 300 километров.

Скорость ветра достигает 300 километров в час. И это ставит ураган "Дориан" по разрушительной силе на второе место за всю историю научных наблюдений. Жители побережья США готовятся к удару, надеясь, что прогнозы синоптиков все-таки не оправдаются и шторм свернет в сторону, либо утихнет.

Власти сразу четырех штатов - Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины - ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили обязательную эвакуацию населения.

В общей сложности временному переселению подлежит более миллиона человек. Ожидается, что ураган "Дориан" может достигнуть восточного побережья США уже к вечеру понедельника.

Андрей Сидоернко, "ТВ Центр".

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