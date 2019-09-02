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Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии

09:58
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Модель призналась, что это больно

Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Завоевавшая в 2015 году титул "Мисс Москва" модель призналась, что все еще не готова говорить об истинных причинах расставания – она отметила, что это может причинить боль тем, кому небезразлична эта история.
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"Понимаю, все действительно хотят знать, что на самом деле происходит между нами. Может быть, если я открою правду, то буду чувствовать себя лучше, но я просто не хочу никому навредить — это будет больно", — написала в Instagram, прикрепив к посту фотографию со своим бывшим мужем.

Как сообщала малайзийская пресса, документы на развод Оксаны Воеводиной с Мухаммадом V были поданы в Сингапуре 22 июня, а через месяц брак уже был расторгнут.  Британское издание Daily Mail утверждает, что бросить 27-летнюю обладательницу титула "Мисс Москва" Мухаммада V заставили его родственники. Как заявили юристы, объясняя причины развода, бывший король сомневается, что именно он является отцом родившегося у пары в мае 2019 года сына.

Король Малайзии Мухаммад V и "Мисс Москва" Оксана Воеводина поженились летом 2018 года. Через несколько месяцев Мухаммад отрекся от престола - оставив себе лишь титул султана Келантана, напоминает РИА Новости.

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