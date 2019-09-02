Меган Маркл не отпустила принца Гарри на свадьбу бывшей

Она испугалась конкуренции

Принц Гарри пропустил свадебную церемонию Элли Голдинг - британской певицы и композитора, с которой у него был непродолжительный роман в 2013 году.

Элли Голдинг и арт-дилер Каспар Джоплинг венчались в Йоркском соборе. Церемонию посетили члены королевской семьи, в том числе герцогиня Йоркская и принцесса Евгения с мужем. Поздравить молодых пришли такие звезды шоу-бизнеса, как Кэти Перри, Орландо Блум и Сиенна Миллер.

Элли Голдинг пригласила на свадьбу и принца Гарри, однако внуку королевы пришлось пропустить мероприятие. По слухам, его не пустила Меган Маркл. Она якобы не хотела, чтобы супруг лишний раз виделся со своей бывшей возлюбленной. 7days.ru также пишет, что бывшая актриса, которая еще не до конца пришла в форму после беременности, испугалась конкуренции со стороны стройных представительниц британской элиты.

Отметим, что виновница торжества надела на церемонию белоснежное платье Chloe от модного дизайнера Наташи Рамси-Леви.