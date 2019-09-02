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Названы семь методов защиты от рака

10:23
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Заболевание можно предотвратить

Рак кожи – распространенное и очень опасное заболевание. Однако его развитие можно предотвратить, если следовать достаточно простым правилам.
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Врачи предупреждают, что не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом – особенно летом. Уровень защиты желательно не ниже SPF 30. Крем надо наносить не только перед выходом на улицу или принятием солнечных ванн – а каждые 2-3 часа. Более того, защитный слой следует обновлять после водных процедур.

Правило номер два: чем меньше кожи открыто, тем меньше воздействие солнечных лучей. В солнечную погоду медики рекомендуют носить закрытую одежду.

Вытекающая из предыдущего правила рекомендация врачей: носите головной убор. Шляпа с широкими полями защитит нос, шею и лицо от прямых солнечных лучей. В таком случае можно и крем не наносить.

Отдыхая на пляже или у бассейна, лучше устроиться в тени. Безопаснее всего найти место под зонтом. Хотя в промежутке межу 11 и 16 часами медики вообще не рекомендуют выходить из дома – в это время самое активное солнце.

А если все же вы оказались на улице или на пляже, то, кроме шляпы, не забудьте солнцезащитные очки. Причем и к выбору этого аксессуара врачи советую подходить ответственно – очки должны быть с качественными стеклами.

И, конечно, нельзя забывать о здоровом питании. Уберечься от заболевания помогут продукты с высоким содержанием витаминов Е и А - орехи, семечки, морковь, тыква, пишет  "Медик Форум".

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