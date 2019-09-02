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"Страсть уходит": жена рыжего из "Иванушек" настояла на разводе

10:42
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

У нее началась "другая жизнь"

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разводится с 34-летней женой Мариной, которой приписывают роман с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. 
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Как пишет "СтарХит", супруга музыканта обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием о разводе. 20 августа Андрей и Марина встретились на судебном заседании, где им дали время на примирение. Как ожидается, 10 сентября их брак аннулируют. 

"Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось, - рассказали в окружении пары. - Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь. Возможно, в суде поднимут вопрос о месте жительства мальчиков, но ребята настроены решить эти моменты мирным путем. Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания".

15-летний Иван и 11-летний Артемий сейчас живут с Григорьевым-Апполоновым, но в любой момент готовы переехать к маме, если, например, их отец отправится на гастроли. 

Ранее появился слух, что жена 49-летнего артиста закрутила роман с молодым спортсменом. Рыжий из "Иванушек" признался, что он готов простить супругу и что сейчас в их отношениях наступила пауза. 

По данным "СтарХита", Марина и баскетболист Андрей Зубков особо не скрывают свои отношения. Недавно они улетели в США. "Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймссквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея", - пишет издание. 

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