Смартфон-убийца: телефон ударил током десятилетнюю школьницу

Ребенок просто взял в руки телефон

Смертельный удар током получила десятилетняя школьница, просто взяв в руки смартфон. Жертвой гаджета стала жительница Мордовии.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 1 сентября в селе Большие Березники. Мобильный телефон стоял на подзарядке. Девочка взяла устройство в руки.

Мать школьницы, обнаружив девочку, вызвала скорую помощь. Несмотря на оказанную вовремя помощь, спасти пострадавшую не удалось. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, пишет "Газета.ру".