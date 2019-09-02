ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смартфон-убийца: телефон ударил током десятилетнюю школьницу

10:42
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Ребенок просто взял в руки телефон

Смертельный удар током получила десятилетняя школьница, просто взяв в руки смартфон. Жертвой гаджета стала жительница Мордовии.
Учёные предупредили о страшных последствиях сна рядом со смартфоном

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 1 сентября в селе Большие Березники. Мобильный телефон стоял на подзарядке. Девочка взяла устройство в руки.

Мать школьницы, обнаружив девочку, вызвала скорую помощь. Несмотря на оказанную вовремя помощь, спасти пострадавшую не удалось. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, пишет "Газета.ру".

Читайте также:
Новости по теме
Девочка слушает музыку в телефоне
Девочка слушает музыку в телефоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.