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Суд встал на сторону Заворотнюк после слухов о раке мозга

11:07
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Актрисе решили не мешать с выездом за границу

Никулинский районный суд Москвы не стал рассматривать иск к актрисе Анастасии Заворотнюк об ограничении выезда за рубеж. Приставы требовали ограничить 48-летнюю артистку в передвижениях из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
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"Производство по административному исковому заявлению Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по Москве к А. Заворотнюк об установлении для должника временных ограничений на выезд из России прекращено в связи с отказом от иска", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Никулинского районного суда. 

Федеральная служба судебных приставов России подала иск против Заворотнюк в мае текущего года. По данным ведомства, в 2014 году Русский ипотечный банк обратился в суд из-за того, что актриса не выполнила условия кредитного договора. Тогда Замоскворецкий суд постановил взыскать со звезды более 537 тысяч долларов. В 2016 году банк направил в арбитраж заявление о несостоятельности актрисы, но иск отклонили.  

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворонюк вместе с семьей отдыхает в Италии. Представитель актрисы опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли рак мозга после третьей беременности. По слухам, ее муж Петр Чернышев уже месяц не участвует в выступлениях и ухаживает за больной актрисой.  

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