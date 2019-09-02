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Форум "Город образования" посетили более 150 тыс. человек

11:01
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Выступили более тысячи экспертов из 53 стран

Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.

Московский международный форум проходил уже в третий раз. На территории ВДНХ и в Парке Горького состоялись более 700 мероприятий. На площадках форума выступили более тысячи экспертов из 53 стран и мира и 80 регионов страны.

Организаторы отметили, что количество гостей форума в этом году стало рекордным. В 2017 году его посетили только 35 тысяч человек, а в прошлом — более 133 тысяч.

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