Форум "Город образования" посетили более 150 тыс. человек

Выступили более тысячи экспертов из 53 стран

Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.

Московский международный форум проходил уже в третий раз. На территории ВДНХ и в Парке Горького состоялись более 700 мероприятий. На площадках форума выступили более тысячи экспертов из 53 стран и мира и 80 регионов страны.

Организаторы отметили, что количество гостей форума в этом году стало рекордным. В 2017 году его посетили только 35 тысяч человек, а в прошлом — более 133 тысяч.