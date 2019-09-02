Первая жертва: "Дориан" погубил семилетнего мальчика на Багамах

Есть пропавшие без вести

Семилетний мальчик стал жертвой урагана "Дориан" на острове Абако. Набравшая максимальную силу стихия обрушилась на Багамы.

"Дориан" сформировался в Атлантическом океане и за последние дни усилился до пятой категории. Сейчас стихия свирепствует в 90 км к востоку от острова Большой Багама и движется на запад со скоростью около 2,2 метров в секунду. Скорость ветра превышает 82 метра в секунду, сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

На острова Абако "Дориан" обрушился в воскресенье. Одна из семей пыталась спастись, однако потеряла двоих детей – семилетний мальчик утонул, его сестра пропала без вести. Это первые жертвы урагана на Абако.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико в то время, когда там бушевал "Дориан", погиб мужчина – сильным порывом ветра его снесло с крыши, напоминает ТАСС.