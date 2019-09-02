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Меган Маркл спрятала сына от отца

11:31
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Такое решение далось ей непросто

Меган Маркл решила обрубить все связи со своим 75-летним отцом Томасом Марклом. Герцогиня Сассекская не намерена больше видеть скандального родственника и уж тем более показывать ему четырехмесячного сына Арчи.
Меган Маркл не отпустила принца Гарри на свадьбу бывшей

"Это ужасно грустная ситуация, но Меган приняла сложнейшее решение о прекращении отношений с отцом. Разумеется, ей очень тяжело, но она должна защищать себя, мужа и ребенка", - рассказал осведомленный источник The Sun, добавив, что это решение герцогиня приняла "некоторое время назад". 

Ранее Томас Маркл пожаловался на то, что он никогда не видел ни зятя, ни внука. "Почему принц Гарри не взял самолет и не прилетел ко мне, чтобы попросить руки дочери? У него, очевидно, нет проблем с арендой частных самолетов", - заявил мужчина, намекнув на то, что знаменитые супруги часто летают на частных лайнерах по своим нуждам. 

По словам Маркл, в народе герцога и герцогиню Сассекских считают идеальной парой, однако молодые люди отнюдь не идеально ведут себя по отношению к своим родным. "Это лицемерно", - сказал Томас. 

Напомним, незадолго до свадьбы Меган и Гарри мужчина продал журналистам фотографии, на одной из которых он примеряет новый костюм. Таким образом СМИ подогревали интерес британцев к предстоящей церемонии. Из-за этой фотосессии Томаса Маркла обвинили в намерении нажиться на свадьбе дочери. После этого скандала мужчина отказался приходить на церемонию под предлогом плохого самочувствия. 

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