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Зеленский устроил скандал в школе из-за сына-первоклассника (видео)

11:37
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Президент Украины набросился на журналистов

Владимиру Зеленскому не нравится, когда фотографируют его сына. Президент Украины устроил выволочку журналистам, которые собрались возле здания Новопечерской школы, где с этого дня будет учиться Кирилл Зеленский.
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Украинский лидер и ранее заявлял, что трепетно относится к своей семье, он не желает афишировать личную жизнь. Фотографии детей  Зеленских в прессе появлялись крайне редко. Поддерживает точку зрения супруга и первая леди.

И все же, отведя Кирилла в школу, Елена Зеленская не удержалась и написала об этом событии в Instagram.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным", — написала супруга украинского президента.                                               

Не удержалась Елена Зеленская и от программных замечаний. Первая леди написала, что нынешние ученики на Украине - "поколение будущего". Это, по ее мнению, гарантировано тем, что дети не знают, "что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание", цитирует пост первой леди РИА ФАН.

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