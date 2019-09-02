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Премьер-министр Грузии ушел в отставку

11:42
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Он выполнил свою миссию

Премьер-министр Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Об этом политик сам заявил на своей странице в фейсбуке.

По словам Бахтадзе, "на данном этапе" он выполнил свою миссию, в частности создал "рамку развития". Во второй половине дня он пообещал провести брифинг для СМИ.

Согласно грузинскому законодательству, уход премьер-министра ведет за собой отставку всего правительства. Министры продолжат выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Имя нового премьер-министра, по новой конституции Грузии, должно быть названо в течение двух недель.

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