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Наргиз ответила перед Пригожиным и Валерией за слова о "телочке в туфлях"

12:04
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Певице пришлось каяться

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия отреагировали на извинения артистки Наргиз Загировой, которая назвала свою коллегу "телочкой в туфлях".
Поссорившаяся с Фадеевом Наргиз готовит сюрприз

На днях узбекско-российская артистка Наргиз дала интервью, в котором эмоционально высказалась о своем конфликте с продюсером Максимом Фадеевым. Говоря о собственном экстравагантном образе, певица противопоставила себя другим звездам шоу-бизнеса, которые подпадают под определение "телочка в туфлях".  В этот ряд она поставила Валерию. 

Позднее Наргиз извинилась перед коллегой, назвав свои слова "бестактной оговоркой". "Интервью для меня было очень эмоциональным, поэтому я просто очень глупо оговорилась", - покаялась певица в Instagram. 

Валерия приняла извинения Наргиз и пожелала ей сил и терпения, чтобы преодолеть непростой период в жизни. "Вообще никаких проблем не вижу. Никогда ни на кого не обижаюсь, это раз. Два, промахи бывают у каждого, сама не без греха", - написала она в комментариях под постом Наргиз. 

Муж Валерии тоже не остался в стороне от этой истории. "Я бы еще мог бы понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла. Я только признателен ей в этом", - сказал Иосиф Пригожин порталу "360"

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