Вакансия мечты: двойнику Наполеона предлагают контракт на три года

Одно из требований – представительная внешность

Двойника Наполеона Бонапарта ищут власти острова Святой Елены. Идеальный кандидат на объявленную вакансию должен иметь представительную внешность и уметь на равных общаться с политиками высокого ранга.

"Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию его смерти", - написал в Twitter Офис по делам туризма.

Как ясно из объявления, двойник будет представлять регион на серии мероприятий, посвященных 200-летию смерти французского императора в изгнании. Наполеон Бонапарт провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни. Здесь он и скончался 5 мая 1821 года.

Кандидат, который станет представителем острова, должен участвовать во всех мероприятиях, которые пройдут в ближайшие 3 года. Пробы в костюме императора Франции надо пройти не позднее 27 сентября. А первое мероприятие состоится 15 октября, передает РИА Новости.