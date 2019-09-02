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"Это все бред": дочь Толкалиной и Кончаловского сделала откровенное заявление

12:29
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Девушка сорвала с себя маску

18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной призналась, что ей часто приходилось скрывать свои чувства и эмоции из-за звездного статуса родителей. 
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2 сентября Мария Михалкова написала, что она часто надевала разные "психологические маски", чтобы нравиться окружающим, для самозащиты или самоутверждения. 

"Мне часто приходилось примерять разные маски. Держать лицо, стараясь казаться лучше, чем я есть, казаться кем-то другим, идеализированной картинкой с глянцевой обложки. Мне всегда казалось, что это необходимо ввиду моего происхождения. Но это все бред", - заявила девушка. 

Дочь Кончаловского и Толкалиной сообщила, что отныне она намерена расстаться со всеми масками и смело демонстрировать свои мысли и чувства. 

Мария Михалкова живет в Италии. С недавних пор она стала продавать футболки и толстовки с необычными принтами своего авторства. 

Кончаловский и Толкалина прожили в гражданском браке 20 лет и разошлись в 2017 году. Два года назад вторая жена родила режиссеру сына Тимура.  

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