Лето вернулось: москвичам пообещали курортный сезон

Температура соответствует началу августа

Лето вернулось в столицу – москвичам обещают по-августовски жаркую погоду. На этой неделе дневная температура не опустится ниже 20 градусов. Дожди обойдут Москву стороной: исключением станет лишь среда, когда местами прогремят грозы.

"Наступившая неделя порадует москвичей теплом, температурный режим будет скорее соответствовать началу августа, нежели началу сентября", - порадовала жителей и гостей столицы ведущий специалист центра погода "Фобос" Елена Волосюк.

Днем во вторник, заверяют синоптики, ожидается от 23 до25 градусов тепла. В среду по столичному региону пройдет атмосферный фронт.

"Он отметится дождями, местами даже могут прогреметь грозы… Все равно будет достаточно тепло - несмотря на то, что облаков станет больше, максимальная температура будет не ниже 22-23 градусов", - приводит комментарий специалиста РИА Новости.

Дожди прекратятся уже в четверг. Станет немного прохладнее – около 20 градусов. Но это ненадолго: в пятницу солнечно и до 24 градусов тепла.