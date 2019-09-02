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Евгения Медведева призналась, на что пошла ради Олимпиады

12:38
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Фигуристка прошла экстерном два класса школы

19-летняя фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих школьных годах. Она призналась, что училась спортивной школе "Самбо-70", а радость того времени зачастую оставалась в стороне из-за постоянных тренировок.

"Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю, - рассказала фигуристка в Instagram. По словам Медведевой, она экстерном освоила программу 10 и 11 классов за один год – это позволило ей освободить олимпийский сезон.

Фигуристка рассказала, что совмещать образование и спорт сложно, однако очень важно. "К слову, сейчас я учусь на четвертом курсе в Российском Государственном Университете физической культуры", - приводит ее слова сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

Ранее стало известно, что Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2020 году.

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