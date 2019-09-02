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Медведь в панике бежал от накричавшей на него женщины-сторожа

12:48
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Проникнуть на склад косолапому не удалось

Попытку проникновения на склад пресекла сторож в селе Арылах Мирнинского района Якутии. Нарушитель в панике бежал от разъяренной 28-летней женщины.
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По данным регионального МВД, сообщение о проникновении на территорию сельхозпредприятия поступило в дежурную часть 1 сентября. На место происшествия направили оперативную группу.

Как выяснилось, склад предприятия сторожит местная жительница. По ее словам, ночью в районе складских помещений раздался шум. Сторож заметила темный силуэт и с криком "Кто здесь?" бросилась за вором.

Поняв, что это медведь, женщина побежала обратно, и теперь уже зверь погнался за ней и даже оцарапал сторожу спину. Но тут местная жительница закричала, животное испугалось и бросилось в лес, сообщает РИА Новости.

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