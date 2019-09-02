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Оперировали несколько часов: Розенбаум находится в реанимации

12:56
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Медики рассказали о состоянии артиста

Популярный российский певец Александр Розенбаум испытывает проблемы со здоровьем. 67-летний артист сейчас находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник.
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Накануне он провел несколько часов на хирургическом столе. Врачи рассказали, что операция прошла успешно. Между тем, как пишет "Дни.ру", состояние Розенбаума оценивается как тяжелое.

В прошлом году музыкант оказал первую помощь пассажирке авиарейса Москва-Симферополь, которая потеряла сознание. Женщине неожиданно стало плохо, однако врачей в эконом-классе не оказалось.

Александр Розенбаум имеет звания заслуженного и народного артиста Российской Федерации. Живет в Санкт-Петербурге.

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Александр Розенбаум
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