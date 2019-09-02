Дочь не смогла помочь Кларе Новиковой в борьбе с раком

Плечо ей подставил только супруг

72-летняя юмористка Клара Новикова рассказала, что единственной опорой в ее борьбе с раком стал муж.

Народная артистка России рассказала в программе "Судьба человека", что много лет назад она смогла победить рак. "В те годы, можно сказать, что муж Юрий переболел вместе со мной. Он помог мне преодолеть все трудности. На помощь дочери я не могла рассчитывать. У нее были экзамены в школе", - призналась Новикова.

По словам юмористки, лечивший ее врач уже скончался. Зато в живых осталась женщина, которая лежала в больнице вместе с Кларой Новиковой. Тогда эта пациентка потеряла надежду на выздоровление и призналась, что больше не хочет жить. "Я пришла к ней в палату и сказала: "Давай зажжем свечку. Огонь помогает". Я ей сказала, что свою жизнь может погасить только она сама", - рассказала артистка. Та женщина выздоровела, родила ребенка и до сих пор хранит фотографию Новиковой в знак благодарности.

Отметим, что журналист Юрий Зерчанинов, муж Новиковой, скончался в 2009 году. Артистка родила от него дочь Марию. Женщина воспитывает троих детей.

В июне СМИ сообщили, что у Клары Новиковой обнаружили смертельное заболевание. Слухи подогревал тот факт, что Новикова стала редко появляться на публике.

Ранее журналисты забили тревогу, посчитав, что юморист Сергей Дроботенко давно не выступал на концертах и не общался с публикой. "А жив ли он вообще", - задались вопросом фанаты. ТВЦ.RU удалось найти артиста благодаря его коллегам.

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