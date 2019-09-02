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Зеленский объявил о начале строительства моста в ЛНР

13:11
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

План был согласован в Минске

Киев начинает работы по восстановлению моста в районе Станицы Луганской. Он находится на линии соприкосновения в Донбассе, это единственный официальный пункт пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
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"Демонтировали, наконец, на оккупированной части блокпост и начинаем строить мост в Станице Луганской", - объявил украинский президент на встрече с руководством правительства, парламента и силовых структур.

Мост, о котором говорит Зеленский - переправа через реку Северский Донец. Украинские военные подорвали его в 2015 году, автомобильное движение по нему невозможно. Пешеходы переправляются через реку по деревянным настилам. На последней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность о ремонте моста.

Тем временем об Украине вспомнили и в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая на ежегодной конференции европейских послов в Брюсселе, напомнила собравшимся: предоставленный Европейским союзом за последние 5 лет пакет помощи Незалежной стал самым большим за всю историю сообщества. Могерини заявила, что Брюссель помог Киеву в сфере безопасности, в развитии страны и ее инфраструктуры, создании рабочих мест. Именно благодаря этому Украина смогла выбраться из кризиса, приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС.

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