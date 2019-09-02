Собянин открыл IT-класс в московской школе

В новом учебном году в столице открыты 35 IT-классов

В московской школе №1560 появился IT- полигон. Класс информационных технологий там в понедельник открыл Сергей Собянин. Оборудование - самое современное, а программу составляли ведущие российские вузы и компании. Дети смогут сами разрабатывать компьютерные программы и создавать роботов. Но чтобы учиться в таком необычном классе, школьникам пришлось выдержать непростые испытания.

Здесь все по-взрослому: настоящие роботы ходят по коридорам, а школьники сами собирают оборудование, которое им потом будем помогать учиться, передает "ТВ Центр".

Инженерный, медицинский. А это кабинет IT-технологий. В московских школах появились профильные классы. Образовательный процесс идёт вплотную с колледжами и университетами. Получается, что конкретная школа будет иметь индивидуальный престиж, а значит и требования станут выше.

IT-классы появились в 35 столичных школах. Сергей Собянин пообщался с ребятами, которые в этом году начинают знакомиться с искусственным интеллектом.

Программу обучения разрабатывали ведущие вузы и российские компании, чья работа и развитие связаны с новыми технологиями. Программу составляли, основываясь на современных требованиях к специалистам.

"Сферы, которые чрезвычайно востребованы и для города и для всей страны. Ребята здесь будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования, работать с большими данными, элементами машинного обучения, то есть по сути дела, искусственного интеллекта. Надеюсь, что эти занятия будут не только интересными, но и реально, практически необходимые и будут давать ребятам хорошие навыки для поступления в ведущие вузы и получения специальности", - отметил Собянин.

Не только с вузами, но и с будущими работодателями школьники уже на связи. Пока, конечно, это эксперимент, в течение года в программу обучения будут вносить изменения. Впрочем, опыт открытия других профориентированных классов дает уверенность в том, что и тут все получится.

Елена Макарова, "ТВ Центр".