"Это минус не в мою карму": муж назвал причину развода с Поклонской

Их брак продлился не больше года

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассталась с юристом Иваном Соловьевым через год после свадьбы.

"Два лидера в одной семье - гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", - объяснил причину развода экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

По словам Соловьева, он предоставил Поклонской самой расставлять приоритеты в жизни.

"Она свой выбор сделала, - цитирует его РИА Новости. - Как это было исполнено - уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях".

Ранее Наталья Поклонская заявила, что в ее жизни произошли "радикальные перемены", о которых граждане узнают только после предъявления ее декларации о доходах и имуществе.

Напомним, Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года. Тогда же Соловьев стал помощником Поклонской на общественных началах. Супруги намеревались заниматься общественными и правозащитными проектами. В частности, их волновала судьба жителей Крыма и верующих Украинской православной церкви. Поклонская и Соловьев написали книгу о жизни крымского экс-прокурора и одно время даже хотели создать бренд "Няш-Мяш".