В Москве задержали водителя, который сбил ребенка (видео)

Сейчас ведется его допрос

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребёнка в районе Нагатинский затон, а после скрылся с места аварии. Всё произошло накануне поздно вечером на Коломенской улице, передает "ТВ Центр".

Дети катались по тротуару на самокатах, вдруг со стороны двора на них вылетела машина. В итоге один ребёнок с травмами доставлен в больницу. Водителя удалось задержать спустя несколько часов на Донецкой улице. Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Его допрашивают.

Тем временем стало известно имя водителя, который управлял машиной. Это Илья Алдошин. Причём прав на управление машиной у него нет. Автомобиль он взял покататься у своего приятеля.