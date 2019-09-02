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В Москве подвели итоги тестирования системы электронного голосования

15:07
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Эксперимент пройдет в трёх округах

В понедельник в Москве подвели итоги тестирования системы электронного голосования, которая впервые будет использована уже 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Всего проведено четыре проверки, и, если на первой происходили технические сбои, то уже на последней система сработала гладко. Эксперимент по электронному голосованию пройдет в трёх округах. Это Зеленоград, Северное Лианозово и Бибирево, а также Чертаново Центральное и Южное. Зарегистрировались почти 8 тысяч избирателей. Кстати, вопросы, которые обсуждались во время тестирования, уже взяты на контроль. По их результатам мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения.

"По трем этим участкам, 1, 10 и 30 будут рассмотрены те вопросы, которые были поставлены на голосование. О транспорте, автобусе, легком метро на 1 участке, в Зеленограде, о круглосуточных аптеках на 10-ом и о кружках программирования, робототехники в 30-ом. Таким образом тесты уже дали результат, только ради этого стоило запускать эту систему", - рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

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Тестирования системы электронного голосования
Тестирования системы электронного голосования
Тестирования системы электронного голосования
Тестирования системы электронного голосования
Тестирования системы электронного голосования
Тестирования системы электронного голосования
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