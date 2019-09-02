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В Одинцове открыли уникальный музей под открытым небом

15:12
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

На открытие приехала даже директор Третьяковки

Картина ростом с дом. В подмосковном Одинцове открылся первый в России музей современного искусства под открытым небом. 60 художников со всего света работали здесь несколько месяцев. Вместе они создали полсотни работ, которые украсили фасады зданий и превратили скучный и однообразный жилой микрорайон в настоящую галерею.

Обыкновенный район и одинаковые многоэтажки, каких сотни. Герои анекдотов и комедий, которые шли в гости к одному, а попали к другому. Проблему безликости в Одинцове решили - дома-близнецы превратились в художественные полотна. Гигантский портрет Юрия Гагарина соседствует с незнакомкой будто сошедшей с иллюстраций "Книги джунглей". На фасадах - настоящий коктейль из самых разных стилей живописи. За созданием каждой картины внимательно следили жители ближайших домов. Подмечали каждую деталь. Еще бы - уходишь утром на работу, а возвращаешься - и не узнаешь родного двора.

Музей уличного искусства под открытым небом площадью почти 40 тысяч квадратных метров - абсолютный мировой рекорд. Над идеей работали 60 художников - творили, в прямом смысле слова, рука об руку. У каждого свой фирменный стиль. Получилась настоящая галерея.

"Это все работы на каком-то невероятно высоком уровне! Я не большой специалист в граффити и уличном искусстве, но то, что я здесь вижу - мне импонирует каждая вещь. Каждая работа отличается одна от другой", - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Несколько лет назад уличное искусство воспринималось как вандализм. Жители ругались и требовали закрасить рисунки. Сейчас граффити - это не просто надписи на заборе. На создание каждого полотна уходят недели. Доступным этот музей граффити стал благодаря президентским грантам.

Творческая атмосфера захлестнула и местных жителей - в этот район уже водят экскурсии. Художники обещают, что радовать всех желающих полотна смогут как минимум десять лет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
Граффити фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis
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