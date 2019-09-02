В Одинцове открыли уникальный музей под открытым небом

На открытие приехала даже директор Третьяковки

Картина ростом с дом. В подмосковном Одинцове открылся первый в России музей современного искусства под открытым небом. 60 художников со всего света работали здесь несколько месяцев. Вместе они создали полсотни работ, которые украсили фасады зданий и превратили скучный и однообразный жилой микрорайон в настоящую галерею.

Обыкновенный район и одинаковые многоэтажки, каких сотни. Герои анекдотов и комедий, которые шли в гости к одному, а попали к другому. Проблему безликости в Одинцове решили - дома-близнецы превратились в художественные полотна. Гигантский портрет Юрия Гагарина соседствует с незнакомкой будто сошедшей с иллюстраций "Книги джунглей". На фасадах - настоящий коктейль из самых разных стилей живописи. За созданием каждой картины внимательно следили жители ближайших домов. Подмечали каждую деталь. Еще бы - уходишь утром на работу, а возвращаешься - и не узнаешь родного двора.

Музей уличного искусства под открытым небом площадью почти 40 тысяч квадратных метров - абсолютный мировой рекорд. Над идеей работали 60 художников - творили, в прямом смысле слова, рука об руку. У каждого свой фирменный стиль. Получилась настоящая галерея.

"Это все работы на каком-то невероятно высоком уровне! Я не большой специалист в граффити и уличном искусстве, но то, что я здесь вижу - мне импонирует каждая вещь. Каждая работа отличается одна от другой", - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Несколько лет назад уличное искусство воспринималось как вандализм. Жители ругались и требовали закрасить рисунки. Сейчас граффити - это не просто надписи на заборе. На создание каждого полотна уходят недели. Доступным этот музей граффити стал благодаря президентским грантам.

Творческая атмосфера захлестнула и местных жителей - в этот район уже водят экскурсии. Художники обещают, что радовать всех желающих полотна смогут как минимум десять лет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".