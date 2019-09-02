Где помогают попавшим в беду летучим мышам

Специалисты Московского зоопарка следят, чтобы мышки не похудели

В Московском зоопарке открыли современный Центр реабилитации летучих мышей. Там их вылечат и накормят, а потом выпустят на волю, сообщает "ТВ Центр".

В городе летучие мыши обычно забираются на чердаки, под крыши и в вентиляции, но тут комфорта явно больше. Зоологи следят, чтобы мышки не похудели, кормят их по всем правилам: насекомыми и личинками. Собственно, центр работает уже 2 года, а вот собственное помещение появилось только сейчас.

"Москвичи видят летучую мышь, которая попала в беду, либо ей необходима помощь, они звонят нашим специалистам, они выезжают, либо люди сами привозят Она у нас до весны находится на реабилитации", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.