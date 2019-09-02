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Порошенко устроился на теплое место

13:30
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Экс-президент нашел работу и своим однопартийцам

Петр Порошенко нашел себе занятие по вкусу. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" вошел в комитет по вопросам интеграции с Европейским союзом.
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Неплохо устроились и однопартийцы бывшего президента. Бывший спикер парламента Андрей Парубий, которого многие считают организатором массовых убийств – в частности, в одесском Доме профсоюзов – стал членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

А бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко – тоже член партии "Европейская солидарность" - будет работать в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Компания у Геращенко подобралась веселая – в том же комитете будет трудиться на благо Незалежной лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук, пишет газета "Взгляд".

Эксперты отмечают, что интегрироваться в Евросоюз Украина будет еще очень долго. Так что длительные зарубежные командировки за счет налогоплательщиков Петру Алексеевичу обеспечены.

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