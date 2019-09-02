ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

750 тысяч за свидание: брачное агентство помогло Энистон забыть Питта

13:50
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Актриса заплатила за знакомство с бизнесменом

Голливудская актриса Дженнифер Энистон решила покончить со слухами о воссоединении со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. 50-летняя актриса обратилась в элитное брачное агентство. 
Брэд Питт пожаловался на одиночество

Как пишут иностранные СМИ, звезда "Друзей" заплатила 750 тысяч долларов за встречу с одним из кандидатов в бойфренды. Преуспевающий предприниматель, далекий от шоу-бизнеса, выложил такую же сумму за свидание с актрисой. По некоторым данным, эти вложения принесли мгновенный результат: пара уже начала встречаться, но пока не планирует афишировать свои отношения.  

Эта новость повергла в уныние поклонников, которые мечтали о том, что Дженнифер Энистон сможет простить Брэда Питта, променявшего ее на Анджелину Джоли. Ходили слухи, что Брэд делает все возможное, чтобы вернуть Дженнифер. Актеры якобы несколько раз встречались в укромных местах - сначала на вилле в Италии, а затем в калифорнийском особняке Питта. 

Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.