750 тысяч за свидание: брачное агентство помогло Энистон забыть Питта

Актриса заплатила за знакомство с бизнесменом

Голливудская актриса Дженнифер Энистон решила покончить со слухами о воссоединении со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. 50-летняя актриса обратилась в элитное брачное агентство.

Как пишут иностранные СМИ, звезда "Друзей" заплатила 750 тысяч долларов за встречу с одним из кандидатов в бойфренды. Преуспевающий предприниматель, далекий от шоу-бизнеса, выложил такую же сумму за свидание с актрисой. По некоторым данным, эти вложения принесли мгновенный результат: пара уже начала встречаться, но пока не планирует афишировать свои отношения.

Эта новость повергла в уныние поклонников, которые мечтали о том, что Дженнифер Энистон сможет простить Брэда Питта, променявшего ее на Анджелину Джоли. Ходили слухи, что Брэд делает все возможное, чтобы вернуть Дженнифер. Актеры якобы несколько раз встречались в укромных местах - сначала на вилле в Италии, а затем в калифорнийском особняке Питта.

Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании.