"Вы вели себя по-взрослому": Путин встретился с учениками школы в Тулуне

Президент поздравил учеников восстановленной после наводнения школы

День знаний отметили в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области. Туда в понедельник прибыл Владимир Путин. Он осмотрел местную школу, которую пришлось восстанавливать после разрушительного наводнения. Ремонтные бригады успели в срок, и сотни школьников смогли приступить к занятиям, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин встретился с учениками, поздравил с началом учебного года и обратился к детям с небольшим напутствием.

"Вы уже наверняка думаете, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, сделаете вы много, я в этом не сомневаюсь. Задача взрослых - устроить, чтобы была такая возможность. Знаю, что многие из вас и не только здесь присутствующих детей, которые работают в городе и в вообще в этой сложной зоне, вели себя очень мужественно, по-взрослому, помогали взрослым, и я хочу и вас, и всех остальных, которых не вижу, поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году", - отметил Путин.