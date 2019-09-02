Как фишка ляжет: Зеленский поручил срочно легализовать казино

Игорный бизнес надо вывести из тени, уверен украинский лидер

Игорному бизнесу на Украине приказано выйти из тени. Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и быстро принять законы о его легализации. Назначил украинский президент и ответственных за это важное дело.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года", — заявил Зеленский на совещании с руководством правительства, парламента и силовых ведомств.

Украинский лидер убежден, что легализация азартных игр будет способствовать развитию туризма в Незалежной. За то, чтобы соответствующие законы были приняты в названный срок, ответят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

В Минфине Украины подсчитали ранее, что игорный бизнес мог бы принести в казну до 5 миллиардов гривен – это около 200 миллионов долларов. Однако в 2009 году азартные игры в Незалежной под запретом. А вот Международный валютный фонд сделал их легализацию одним из условий дальнейшей помощи Киеву.

При этом запрет на азартные игры, как выяснилось, вовсе не означал, что казино в Незалежной не существовали. По данным главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, игорные дома вовсю действуют – и одним из главных их акционеров является бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, напоминает РИА Новости.