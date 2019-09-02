Это часть любой политической борьбы

На выборах в Мосгордуму возможны провокации. С таким предостережением выступил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве.

"Провокации - это часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще", - сказал Венедиктов на брифинге с участием членов общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Он добавил, что в штабе "относятся к этому философски".

Венедиктов также отметил, что около 2% избирателей изъявили желание проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы с помощью электронной системы. Она будет использована в трёх избирательных округах.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.