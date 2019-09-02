"Медленно решаются вопросы": Путин раскритиковал иркутских чиновников

Президент призвал "разворачиваться быстрей"

Сразу после посещения школы в Тулуне Владимир Путин встретился с местными жителями. Незапланированная беседа на улице длилась около 40 минут, а затем уже на официальном мероприятии граждане могли задать вопросы президенту, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин пообещал - режим ЧС в регионе не будет отменен, пока не решены все жилищные проблемы. Эту тему глава государства подробно обсудил и на оперативном совещании.

Президент отметил, что вопросы решаются, но недостаточно быстро. Он поручил как можно раньше закончить строительство новых школ и обеспечить их всем необходимым оборудованием, обратить внимание на острую нехватку детских садов. Речь зашла и о компенсациях за аренду квартир тем, кто остался без жилья. И о других выплатах пострадавшим.

"Многие семьи, более 17 тысяч человек, лишились жилья. Требует капремонта. Решение продвигается слишком медленно. Несмотря на то, что на федеральном уровне выделено более 14 миллиардов рублей", - отметил Путин.