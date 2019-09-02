Посол России в Египте умер в больнице Каира

Ему было 68 лет

В Египте скончался российский посол Сергей Кирпиченко. Об этом в понедельник сообщили в МИД России.

Как рассказали агентству ТАСС в министерстве, Кирпиченко скончался в понедельник утром в одной из больниц Каира. Причина смерти пока не называется.

По данным из открытых источников, Сергей Кирпиченко родился 13 августа 1951 года в семье генерал-майора советской разведки Вадима Кирпиченко и востоковеда Валерии Кирпиченко. Работать в МИД начал в 1973 году после окончания МГИМО. В разные годы был послом в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии и Сирии.

В 2011 был назначен послом России в Египте, а также полпредом при Лиге Арабских государств.