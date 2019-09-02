ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в Египте умер в больнице Каира

14:12
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Ему было 68 лет

В Египте скончался российский посол Сергей Кирпиченко. Об этом в понедельник сообщили в МИД России.

Как рассказали агентству ТАСС в министерстве, Кирпиченко скончался в понедельник утром в одной из больниц Каира. Причина смерти пока не называется.

По данным из открытых источников, Сергей Кирпиченко родился 13 августа 1951 года в семье генерал-майора советской разведки Вадима Кирпиченко и востоковеда Валерии Кирпиченко. Работать в МИД начал в 1973 году после окончания МГИМО. В разные годы был послом в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии и Сирии.

В 2011 был назначен послом России в Египте, а также полпредом при Лиге Арабских государств.

Главное сегодня
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.