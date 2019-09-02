Обгоревшая в Новокузнецке девочка пришла в себя и рассказала правду

У малышки было обожжено 80% тела

Пятилетняя девочка, которую подожгли в Новокузнецке, пришла в сознание и смогла рассказать, что произошло.

Ребенок пока все еще очень слаб и поэтому отвечал на вопросы только кивками головы. В частности, малышка прояснила ситуацию, кто ее поджег.

Как и предполагали следователи, это оказались сестры-соседки, которые старше пострадавшей. Выяснилось, что одна держала девочку, а вторая подожгла ей сарафан, пишет "Московский комсомолец".

"На вопрос, большая девочка ее держала, она сказала нет. На вопрос, маленькая держала, сказала — да. А поджигала, соответственно, большая, старшая из девочек. Страшно от того, что она все помнит", - рассказала старшая сестра пострадавшей.

Страшный случай произошел 7 августа в Новокузнецке во время прогулки. Пострадавшую заметил брат. Он позвал отца, а тот уже вызвал скорую помощь. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% тела.

Подозреваемые девочки утверждают, что возгорание произошло случайно из-за баловства зажигалкой, однако мать пострадавшей утверждает, что они специально подожгли малышку. Кто прав, а кто – нет, предстоит разобраться следствию.