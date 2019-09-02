В окружении Елизаветы II завелся насильник

Телохранителя арестовали

Как пишут СМИ, в Великобритании арестовали мужчину, который много лет охранял "старейшего представителя" королевской семьи. Задержанного подозревают в изнасиловании и домогательствах. Речь идет, по всей видимости, об охраннике 98-летнего принца Филиппа - мужа Елизаветы II.

"Экспресс-газета" пишет со ссылкой на Daily Star, что офицера личной королевской охраны арестовали по подозрению в изнасиловании и преследованиях, "связанных с серьезной тревогой и страданиями". По данным полиции, предполагаемое преступление не имеет никакого отношения к работе телохранителя.

"Офицер является примером профессионализма, он демонстрировал предельную добросовестность в своих обязанностях", - заявил тот самый "старейший представитель" королевской фамилии, которого долгое время охранял подозреваемый.

По последним данным, королевского охранника освободили под залог. Его служебные полномочия ограничили на время проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в Кенсингтонский дворец проник мужчина, отсидевший семь лет за участие в пытках, во время которых пострадавшего обливали кипятком. Мужчина оказался поблизости от принца Джорджа, его брата Луи и сестры Шарлотты.