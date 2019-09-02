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Сел на голову: раскрыта правда о разводе Поклонской

15:03
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Муж попал под неприятные подозрения

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, который раньше занимал пост помощника Натальи Поклонской, прокомментировал ее развод с юристом Иваном Соловьевым. 
"Это минус не в мою карму": муж назвал причину развода с Поклонской

Вадим Манукян еще в июле понял, что брак Поклонской и Соловьева распался. В день семьи, любви и верности депутат Госдумы опубликовала в соцсети фото родителей, словно забыв о супруге. А ведь раньше, говорит Манукян, она постоянно выкладывала фото с Соловьевым и его стихи. 

"Знаю, что Наталья Владимировна не любит, когда на ней начинают пиариться, или садятся ей на голову. Возможно, она и Соловьева в этом заподозрила. Поклонская не собиралась эту историю [о разводе] комментировать, хотя из ежегодной декларации все бы узнали, что она уже не замужем", - цитирует Манукяна портал URA.RU

По словам эксперта, в 2017 году у него с Поклонской сложилась "похожая ситуация": они решили сотрудничать, но быстро оставили эту идею.  "Формат "начальник-помощник" в нашем случае не сработал, - отметил Манукян. - Однако расстались друзьями". 

2 сентября Иван Соловьев сообщил, что их брак с Поклонской распался по вине жены. "Она свой выбор сделала. Как это было исполнено - уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп", - заявил юрист. Поклонская отказалась обсуждать данную тему, попросив журналистов обращаться за комментариями к Соловьеву. 

На днях Наталья Поклонская заявила, что в ее жизни произошли "радикальные перемены", о которых граждане узнают только после предъявления ее декларации о доходах и имуществе. 

Напомним, Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года. Тогда же Соловьев стал помощником Поклонской на общественных началах. Супруги намеревались заниматься общественными и правозащитными проектами. В частности, их волновала судьба жителей Крыма и верующих Украинской православной церкви. Поклонская и Соловьев на

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