Сколько заплатит Зеленский за учебу сына в элитной школе

Журналисты после скандала выяснили детали

Обучение Кирилла Зеленского в элитном учебном заведении обойдется его отцу более чем в 300 тысяч гривен – или более 800 тысяч рублей. Украинские СМИ выяснили расценки на услуги, которые предоставляет Новопечерская школа в Киеве.

Выяснить подробности представителям прессы не составило особого труда – все детали опубликованы на сайте школы. Там же можно узнать, что входит в "учебный пакет". Год обучения в младших классах образовательного учреждения стоит почти 13 000 долларов. В эту сумму входят, в частности, все учебники и дополнительные материалы, пользование персональным планшетом, школьная и спортивная форма.

Включено в пакет и посещение творческих кружков, спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр. Кроме того, оплачен и полноценный обед, приготовленный профессиональным шеф-поваром из лучшего ресторана. Можно заказать также завтрак и ужин – но за отдельную плату. Если в школу пойдут двое детей Зеленских, то семья получит скидку в 5%, пишет "Обозреватель".

Напомним, украинские журналисты обиделись на Владимира Зеленского, который утром 2 сентября обошелся с ними не очень уважительно. Президент Незалежной довольно резко попросил представителей прессы не фотографировать его сына, которого украинский лидер и его супруга Елена привели в первый класс.