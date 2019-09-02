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Любительниц нарастить ресницы предупредили об опасности для здоровья

15:12
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Популярная бьюти-процедура несет в себе больше вреда, чем пользы

Популярная среди женщин процедура по наращиванию ресниц оказалась опасной для здоровья.

По словам британского офтальмолога Элизабет Хоукс, наращенные ресницы провоцируют развитие глазных инфекций, таких как блефарит – заражение век, пишет The Sun.

Медик напомнила, что выполняют не только эстетическую роль, но и предназначены для того, чтобы защищать глаза от пыли и микробов. Злоупотребление фальшивыми ресницами может привести к тому, что свои выпадут.   

Ранее врачи предупредили о риске заразиться гепатитами B и C в салонах красоты и тату-студиях.

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