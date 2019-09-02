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Оснований нет: ФАС успокоила россиян относительно цен на авиабилеты

15:23
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Источник сообщения ждет тщательная проверка

Негативные прогнозы по поводу роста стоимости авиабилетов отсутствуют. Организацию, которая дает такую информацию СМИ, проверят на предмет сговора, заявили в Федеральной антимонопольной службе.
Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

"Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора", - говорится в сообщении ФАС.

В службе прокомментировали ранее появившееся заявление представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Он заявил журналистам, что авиаперелеты к концу года, возможно, подорожают на 9-10%, напоминает ТАСС.

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