Оснований нет: ФАС успокоила россиян относительно цен на авиабилеты

Источник сообщения ждет тщательная проверка

Негативные прогнозы по поводу роста стоимости авиабилетов отсутствуют. Организацию, которая дает такую информацию СМИ, проверят на предмет сговора, заявили в Федеральной антимонопольной службе.

"Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора", - говорится в сообщении ФАС.

В службе прокомментировали ранее появившееся заявление представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Он заявил журналистам, что авиаперелеты к концу года, возможно, подорожают на 9-10%, напоминает ТАСС.