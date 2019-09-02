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"Возрастная, успешная, старородящая": Поклонской будет трудно найти нового мужа

15:41
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Эксперт дала неутешительный прогноз депутату

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова оценила шансы депутата Госдумы Натальи Поклонской найти нового мужа.
Сел на голову: раскрыта правда о разводе Поклонской

Главная сваха страны считает, что политику будет трудно строить новую семейную жизнь из-за возраста и карьеры.

"Я за такие случаи даже не берусь. На это есть две причины. Во-первых, возрастная. Вторая причина – это женщина успешная, у которой с карьерой всё в порядке, обычного мужчину она не захочет", - заявила Сябитова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Рядом с Поклонской должен быть мужчина, который способен быть ей ровней. Среднестатистический россиянин ее не устроит, а успешный не станет строить с ней семью, поскольку Наталья уже не даст потомства. "Она старородящая, это не в плане обиды, это констатация факта", - отметила Сябитова.

О разводе Поклонской с бывшем руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым стало известно в понедельник.

Поклонская и Соловьев поженились в августе 2018 года. За год семейной жизни они успели написать совместную книгу и реализовать несколько гуманитарных проектов.

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