"Возрастная, успешная, старородящая": Поклонской будет трудно найти нового мужа

Эксперт дала неутешительный прогноз депутату

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова оценила шансы депутата Госдумы Натальи Поклонской найти нового мужа.

Главная сваха страны считает, что политику будет трудно строить новую семейную жизнь из-за возраста и карьеры.

"Я за такие случаи даже не берусь. На это есть две причины. Во-первых, возрастная. Вторая причина – это женщина успешная, у которой с карьерой всё в порядке, обычного мужчину она не захочет", - заявила Сябитова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Рядом с Поклонской должен быть мужчина, который способен быть ей ровней. Среднестатистический россиянин ее не устроит, а успешный не станет строить с ней семью, поскольку Наталья уже не даст потомства. "Она старородящая, это не в плане обиды, это констатация факта", - отметила Сябитова.

О разводе Поклонской с бывшем руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым стало известно в понедельник.

Поклонская и Соловьев поженились в августе 2018 года. За год семейной жизни они успели написать совместную книгу и реализовать несколько гуманитарных проектов.