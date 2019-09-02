37-летнему Корчевникову предложили жениться на студентке

Девушка учится на дизайнера

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову взять в жены ее внучку Анну.

72-летняя юмористка, которая пришла на передачу "Судьба человека" и откровенно рассказала о своей борьбе с раком, озаботилась судьбой Корчевникова. Знаменитому телеведущему уже 37 лет, однако он до сих пор не обзавелся женой и детьми. По мнению Новиковой, ее внучка Анна, которая учится на дизайнера, могла бы стать ему хорошей супругой.

"У нее очень хороший вкус. Я примерно знаю, сколько вам лет. Но ничего страшного не вижу. У меня тоже муж был старше меня на много лет. Мне очень хочется, Боря, устроить вашу личную жизнь", - пошутила Клара Новикова.

В ответ на это Корчевников сказал, что Анна - это его любимое женское имя. Новикова пришла в восторг от такого признания. "Хочу сказать вашей маме, чтобы она вас отпустила. Вы при ней буквально присохли. С этим нужно что-то делать. Боря мне очень симпатичен. Он хоть и ковыряется в кишках, но делает всегда это очень деликатно", - заявила артистка.

В последнее время Борис Корчевников, у которого ранее обнаружили опухоль в области ушного нерва, резко поправился. В 2015 году телеведущий перенес операцию, но, видимо, по-прежнему не может привести свое здоровье в норму.