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37-летнему Корчевникову предложили жениться на студентке

15:46
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Девушка учится на дизайнера

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову взять в жены ее внучку Анну.
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72-летняя юмористка, которая пришла на передачу "Судьба человека" и откровенно рассказала о своей борьбе с раком, озаботилась судьбой Корчевникова. Знаменитому телеведущему уже 37 лет, однако он до сих пор не обзавелся женой и детьми. По мнению Новиковой, ее внучка Анна, которая учится на дизайнера, могла бы стать ему хорошей супругой. 

"У нее очень хороший вкус. Я примерно знаю, сколько вам лет. Но ничего страшного не вижу. У меня тоже муж был старше меня на много лет. Мне очень хочется, Боря, устроить вашу личную жизнь", - пошутила Клара Новикова. 

В ответ на это Корчевников сказал, что Анна - это его любимое женское имя. Новикова пришла в восторг от такого признания. "Хочу сказать вашей маме, чтобы она вас отпустила. Вы при ней буквально присохли. С этим нужно что-то делать. Боря мне очень симпатичен. Он хоть и ковыряется в кишках, но делает всегда это очень деликатно", - заявила артистка. 

В последнее время Борис Корчевников, у которого ранее обнаружили опухоль в области ушного нерва, резко поправился. В 2015 году телеведущий перенес операцию, но, видимо, по-прежнему не может привести свое здоровье в норму. 

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