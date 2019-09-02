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Молодой экстремал погиб под катером в Москве-реке

15:49
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Водные развлечения в столице обернулись трагедией

В Подмосковье ищут катер "Формула", который накануне поздно вечером насмерть сбил молодого человека в Москве-реке. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В заявлении пресс-службы говорится, что трагедия произошла 1 сентября в 22:20 в районе Живописной набережной Красногорска. Известен возраст погибшего мужчины – ему было всего 25 лет.

Предварительно, на упавшего в воду вейкбордиста (вид спорта – катание по воде на доске за катером) на большой скорости наехал катер. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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