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"Немножко поухаживаю": Путин поправил галстук школьнику (видео)

16:06
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Президент посетил школу в Тулуне

Владимир Путин в понедельник посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне, где пообщался с учениками и учителями. Вместе с директором учреждения президент прошелся по классам.

Путин заглянул в один из кабинетов, где поговорил со школьниками. Поздравляя их с началом нового учебного года, президент поправил одному из учеников галстук. Видео публикует ТВЦ.RU.

— Можно я за тобой поухаживаю немножко, - сказал с улыбкой Путин, спросив затем, как мальчика зовут.

— Женя, - смущенно ответил мальчик.

— Тебе нравится здесь?

— Да.

— Вашу школу тоже восстановят. В течение года это сделают, она будет хорошей, новой. Не узнаете, - пообещал президент.

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