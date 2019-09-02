"Немножко поухаживаю": Путин поправил галстук школьнику (видео)

Президент посетил школу в Тулуне
Владимир Путин в понедельник посетил школу в пострадавшем от паводков Тулуне, где пообщался с учениками и учителями. Вместе с директором учреждения президент прошелся по классам.
Путин заглянул в один из кабинетов, где поговорил со школьниками. Поздравляя их с началом нового учебного года, президент поправил одному из учеников галстук. Видео публикует ТВЦ.RU.
— Можно я за тобой поухаживаю немножко, - сказал с улыбкой Путин, спросив затем, как мальчика зовут.
— Женя, - смущенно ответил мальчик.
— Тебе нравится здесь?
— Да.
— Вашу школу тоже восстановят. В течение года это сделают, она будет хорошей, новой. Не узнаете, - пообещал президент.