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Собака Джонсона заехала на Даунинг-стрит. Кот Ларри в шоке

16:16
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

15-месячного джека-рассела взяли из приюта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все-таки завел собаку в резиденции на Даунинг-стрит.

15-месячный джек-рассел приехал в дом правительства из приюта Friends of Animals (FOAW) в понедельник в красной переноске. Имя пока ему еще не дали, однако постоянный житель Даунинг-стрит кот Ларри запустил в Twitter голосование: "Как Джонсон назовет свою новую собаку? Варианты ответов: Брекс, Пиар-ход, Дональд, не Ларри".

К слову, кот не в восторге от соседства со щенком. В июле этого года он уже выражал беспокойство по поводу этого. Однако, по словам представителей приюта, джек-рассел жил вместе с кошками и поэтому у него не должно быть проблем с Ларри, пишет РИА Новости.

Кота Ларри принес в правительство бывший премьер-министр Дэвид Кемерон. Он взял его четырехмесячным крохой из приюта.

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