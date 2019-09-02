Дочь Началовой встретила первое сентября без мамы и расплакалась

На торжественную линейку девочку отвели папа и мачеха

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера перешла в седьмой класс. На праздничную линейку ее отвели папа Евгений Алдонин и его новая жена Ольга.

В таком составе они пришли на праздничное мероприятие впервые - до этого года Веру провожали в школу Началова и Алдонин, они остались в дружеских отношениях после развода. Теперь вместо певицы - вторая супруга футболиста, с которой Вера быстро нашла общий язык. Фотографию с торжественной линейки опубликовал в Instagram отец девочки, сопроводив подписью: "Всех поздравляем с первым учебным днем!!!"

Поклонники отметили, что у 12-летней Веры много грусти в глазах, не исключено, что она даже плакала. "Глаза у Веры, будто плакала", "Я тоже отметила, что глазки у Верочки грустные!!!", "У Веры глаза красивые. Как у Юли", - написали поклонники.

Но, несмотря на трудности в жизни, Вера готова грызть гранит науки, ведь в новом учебном году ее ждут новые предметы. Кроме того, Вера ходит в музыкальную школу и много времени уделяет занятиям на фортепиано.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было 38 лет. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

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