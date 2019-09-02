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Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах

16:37
  • понедельник
  • 02 сентября 2019

Выборы пройдут 8 сентября

В Москве может появиться электронный сбор подписей кандидатов на выборах. С таким предложением к Мосгоризбиркому обратится руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"В Москве начнет развиваться система электронных паспортов. Совмещение электронного паспорта с возможностью сбора электронных подписей, конечно, приведет к тому, что все сервисы, включая сбор подписей кандидатов, если останется такая норма, будут осуществляться электронно", - заявил он.

Говоря о выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, Венедиктов предупредил о возможных провокациях. По его словам, это часть любой политической борьбы.

"Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще", - отметил он.

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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
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